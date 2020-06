Szaleństwo Black Lives Matter w USA, czyli odwracanie historii do góry nogami

Z piedestałów spadają wielcy i dzielni dowódcy wojskowi, a nawet prezydenci Stanów Zjednoczonych, czasami najbardziej emblematyczne postacie w ich historii. Ta „antyrasistowska” ruchawka ma wsparcie lewicy, która zwietrzyła szansę na zawłaszczenie historii. Kto kontroluje przeszłość, opanuje teraźniejszość.

Demonstrujący przed Białym Domem próbowali w poniedziałek 22 czerwca przy pomocy lin obalić pomnik Andrew Jacksona, siódmego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zapobiegła temu dopiero interwencja policji i użycie gazu..

W okolicach Białego Domu, w tym w pobliżu pomnika Tadeusza Kościuszki, demonstranci stawiali improwizowane ogrodzenia, oznaczone napisami „BHAZ”. To skrót od „Black House Autonomous Zone” (Autonomiczna Strefa Czarnego Domu). Wzorują się w tym na Seattle, gdzie demonstranci zorganizowali swoją strefę bezprawia.

Litery „BHAZ” namalowano również na kolumnach episkopalnego kościoła św. Jana naprzeciwko Białego Domu. Na fali protestów, w USA dewastowane i obalane są pomniki europejskich zdobywców, postaci z czasów kolonialnych i postaci posądzanych o rasizm.

Prezydenci Ulysses S. Grant, George Washington, Teddy Roosevelt, Thomas Jefferson, premier Winston Churchill to tylko niektóre kwestionowane postacie historii.

Jest to zarazem bitwa o narrację historii Ameryki. Na południu ofiarami są posągi Konfederatów. W Wirginii protestujący domagają się demontażu monumentu wodza armii południowej, generała Roberta Lee. Cokół pomnika pokryto „antyrasistowskimi” graffiti. Pomnik ten stoi od ponad 100 lat w Richmond, stolicy stanów konfederackich podczas wojny secesyjnej (1861–1865).

