„Stare” pakiety wyborcze idą do kosza. W czerwcowych wyborach prezydenckich nie można bowiem wykorzystać żadnego elementu zestawów drukowanych przez ministra Sasina na 10 maja. Nie tylko zmieniły się nazwiska kandydatów, inne są także daty oraz wymiary kopert. Oznacza to, że co najmniej 5 mln zł polskich podatników pójdzie na przemiał.

Państwowa Komisja Wyborcza potwierdziła, że żaden z wydrukowanych na nieprzeprowadzone w maju wybory prezydenckie elementów pakietów wyborczych nie nadaje się do wykorzystania 28 czerwca. Karty poszły do druku, mimo że nie uchwalono wówczas jeszcze ustawy o wyborach korespondencyjnych. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin twierdził jednak, że działania te są zgodne z literą prawa. Teraz pakiety wyborcze zostaną w całości zniszczone.

Wcześniej istniały jeszcze nadzieje na to, że mimo zmiany nazwisk na liście kandydatów uda się uratować choć część z wyrzuconych w błoto milionów złotych z podatków. Okazuje się jednak, że do użytku w najbliższych wyborach nie nadają się nawet oświadczenia ani koperty.

PKW wymieniła kilka powodów, które uniemożliwiają wykorzystanie majowych pakietów. Karty do głosowania nie nadają się do użytku ze względu na pojawienie się dwóch nowych kandydatów – Rafała Trzaskowskiego i Waldemara Witkowskiego.

Co więcej nie aktualne jest też oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu. Na tej samej kartce drukowana była bowiem instrukcja. A w niej była mowa o tym, że karty należy wrzucić do skrzynki zwrotnej w godz. 6 – 20. Głosowanie 28 czerwca odbędzie się natomiast w godz. 7 – 21.

Ponadto PKW stwierdziła, że koperta na kartę do głosownia była zbyt mała i aby zmieścić w niej kartę, należałoby ją złożyć co najmniej trzy razy. Na kopertach nie ma też danych właściwej obwodowej komisji wyborczej. Podanie ich jest konieczne, a większość wyborców ich nie zna. Koperty w pakietach wyborczych do głosowania w wyborach 28 czerwca posiadają już natomiast adres właściwej komisji.

Źródła: gazeta.pl/TVN24