Wandale z #BlackLivesMatter sprofanowali mozaikę Czarnej Madonny w Bredzie [FOTO]

Chuligani z holenderskiego #BlackLivesMatter sprofanowali mozaikę Czarnej Madonny w Bredzie. Jest to ważny artefakt dla mieszkających tam Polaków.

Ten atak to przejaw głupoty albo antypolonizmu. Lewicowy, rasistowski ruch #BlackLivesMatter walczy niby o prawa Murzynów. Dlaczego jednak sprofanowali wizerunek Matki Boskiej, który, co jest rzadkie, przedstawia ja właśnie jako ciemnoskórą? No, i dlaczego zniszczyli obiekt kultu ważny dla mieszkających tam Polaków, skoro nie mają oni historycznie nic wspólnego z uciskiem czarnych.

Coraz trudniej zrozumieć o co tak naprawdę chodzi działaczom #BLM. Ich działania coraz częściej przypominają to, co robi Antifa. W USA zresztą w wielu przypadkach okazało się, że to Antifiarze sterują aktywistami #BlackLivesMatter i chuliganami, którzy się do nich dołączają.