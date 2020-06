Wiceminister w rządzie PiS: „Za Andrzejem Dudą stoją słowa, a nie czyny” [VIDEO]

Wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiS, Szymon Szynkowski vel Sęk, powiedział publicznie, że „za Andrzejem Dudą stoją słowa, a nie czyny”.

Było to oczywiście przejęzyczenie i polityk szybko się poprawił. Może jednak wiceminister z rozpędu powiedział to, co naprawdę myśli?

Miałby ku temu powody. Weźmy pod lupę choćby kwestię kwoty wolnej od podatku, o której dużo się mówiło podczas poprzedniej kampanii prezydenckiej.

Wciąż jest ona na żałośnie niskim poziomie – kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt razy niższym niż w rozwiniętych krajach Zachodu.

Spójrzmy na to, kto wrócił do TVP – Jacek Kurski. No, a przecież prezydent postawił warunek. Zgodzi się na miliardy dla Telewizji Publicznej jeśli Kurski odejdzie.

Słowa, a nie czyny. Tak niestety w wielu kwestiach wyglądała mijająca kadencja ustępującego prezydenta.