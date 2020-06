Andrzej Duda jest już w USA. Prezydent mówi co z przeniesieniem broni jądrowej do Polski

Prezydent Andrzej Duda jest już w Waszyngtonie. Tam ma spotkać się z Donaldem Trumpem. Politycy mają rozmawiać na tematy m.in. bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i współpracy gospodarczej.

– Zostałem zaproszony przez prezydenta Donalda Trumpa, co jest dobrą wiadomością dla Polski i dla nas wszystkich, że sojusz z Polską jest traktowany bardzo poważnie. Jestem pierwszym prezydentem zaproszonym na bezpośrednie spotkanie przez prezydenta Trumpa po tej przerwie w polityce międzynarodowej spowodowanej koronawirusem. Cieszę się, że to spotkanie będzie okazją do wzmocnienia więzi sojuszniczych i budowania dalej relacji z USA, przede wszystkim relacji gospodarczych – mówił Andrzej Duda dziennikarzom po przylocie do USA.

Duda rozwiał w wywiadzie nadzieje swoich wyborców i przyznał, że nie będzie rozmawiał z Trumpem o przenoszeniu broni jądrowej do Polski.

W delegacji prezydent uczestniczą: szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef BBN Paweł Soloch oraz kpt. Jacek Siewiera oraz ambasador Polski w USA Piotr Wilczek.

Rozmowa Dudy i Trumpa będzie miała miejsce w środę o godzinie 14:00 czasu miejscowego i 20:00 czasu polskiego.

Źródło: Polsat News