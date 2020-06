Dobromir Sośnierz złożył projekt uchwały przeciw naruszaniu autonomii Honkongu

Poseł Konfederacji złożył projekt uchwały w sprawie naruszenia przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej autonomii Honkongu.

– Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyłącza się do głosów protestu w związku z oświadczeniami płynącymi ze strony Chińskiej Republiki Ludowej o zamiarze rażącego naruszenia wspólnej chińsko-brytyjskiej deklaracji z roku 1984 dotyczącej statusu Hongkongu – czytamy.

– Decyzja rządu chińskiego o jednostronnym narzuceniu ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego w Hongkongu stanowi złamanie deklarowanej zasady „jednego kraju — dwóch systemów”, którą rząd chiński zobowiązał się gwarantować w stosunku do przekazanego sobie terytorium autonomicznego. Obecne działania rządu w Pekinie stanowią najpoważniejsze od roku 1997 zagrożenie dla autonomii Hongkongu i budzą obawy co do przyszłości Hongkongu jako międzynarodowego otwartego miasta Chin – napisano.

– Zachowanie władz chińskich łamiące postanowienia układu chińsko-brytyjskiego poddadzą w wątpliwość wiarygodność państwa chińskiego jako partnera na arenie międzynarodowej i wzbudzą uzasadnioną nieufność co do respektowania przez nie także przyszłych potencjalnych zobowiązań – czytamy dalej. – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa w związku z tym do wycofania się przez władze Chińskiej Republiki Ludowej z prób naruszania autonomii Hongkongu.

Jak na razie uchwale złożonej 19 czerwca nie nadano dalszego biegu.