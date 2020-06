Dziewięciu oskarżonych za atak w Nicei z 2016 roku

Francuska Krajowa Prokuratura Antyterrorystyczna (PNAT) złożyła do sądu akty oskarżenia w sprawie dziewięciu osób zamieszanych w zamach w Nicei w dniu 14 lipca 2016 r. Antyterrorystyczni śledczy dopiero teraz zakończyli dochodzenia. Dziesiąty podejrzany popełnił w więzieniu samobójstwo.

Cztery osoby oskarżane są o udział w „zorganizowanym związku terrorystycznym” (Mohamed G., Chokri C., Hamdi Z. i Ramzi A.). Zarzuty postawione Artanowi H., Enkeledji Z., Maksimowi C. i Brahimowi T. przeklasyfikowano jako zwykłe przestępstwa. Dostarczyli oni broni zamachowcowi, ale nie wiedzieli do czego posłuży.

PNAT osobno potraktował Endriego E. alias Luxhino E., któy ma nadal pozostawać w areszcie. Wystąpiono też o utrzymanie aresztu Mohameda G., Hamdiego Z., Enkelaidy Z. i Brahima T.

W święto narodowe 14 lipca 2016 roku w Nicei, zamachowiec ciężarówką potrącił osoby spacerujące po Promenadzie Anglików. W wyniku zamachu zginęło 87 osób. Śmierć poniósł także tym zamachowiec. 458 osób zostało rannych.

Samochodem kierował 31-letni obywatel Tunezji Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Wjechał celowo w tłum i starał się rozjeżdżać ludzi na odcinku 1,7 km. W pobliżu hotelu Palais de la Méditerranée doszło do strzelaniny, w wyniku której zamachowiec został zastrzelony przez policję. W samochodzie sprawcy znaleziono broń (Sig-Sauer 9 mm).

Śledztwo wykazało, że zamachowiec miał wspólników, w tym dostawców broni. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Powiązań z zagranicą jednak nie ustalono.

Zatrzymani pochodzą przede wszystkim z otoczenia zamachowca. Są wśród nich głównie Tunezyjczycy i małżeństwo z Albanii – 38-letni Artan Henaj i Enkeledgia Zace.

Źródło: Le Figaro