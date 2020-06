Jak poprawić los Polaków? Krzysztof Bosak ma na to prosty sposób

Podczas wtorkowego spotkania w Grudziądzu Krzysztof Bosak zdradził jak zamierza poprawić los Polaków. – Musimy cały kraj popchnąć do rozwoju – stwierdził kandydat Konfederacji. Dalej tłumaczył w jak sposób.

– Znam dobrze specyfikę miast, które młodzi ludzie w poszukiwaniu perspektyw opuszczają, bo od 20 lat prowadzę działalność społeczną i polityczną. Podróżując po takich miastach – powiedział Krzysztof Bosak, zapytany jak poprawić życie młodych Polaków.

Jego recepta jest bardzo klarowna. – Trzeba zlikwidować bariery biurokratyczne, obniżyć podatki, umożliwić ludziom wydawanie pieniędzy, które ciężko zarabiają. Tak żeby mogli akumulować jakiś majątek – wymieniał.

– Przekleństwem w Polsce jest to, że ludzie pracują, często bardzo ciężko, a nie czują, że mogą zakumulować jakiś majątek – zauważył. Wszystko przez to, że koszty życia i podatki są tak zbalansowane, że ludzi stać na opłacenie bieżących rachunków i to wszystko. – Stąd moje postulaty: podwyższenie kwoty wolnej od podatku, dobrowolny ZUS-u, czy obniżka VAT na żywność! – zapowiedział Bosak.