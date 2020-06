Kontrolowana upadłość LOT nielegalna? Prawnicy o planie LOT Polish Airlines

Czy PiS może ogłosić upadłość państwowych linii i wyprowadzić majątek do nowej spółki? Prawnicy ocenili zamieszanie wokół tajemniczej spółki LOT Polish Airlines.

Polskie Linie Lotnicze LOT są w opłakanej sytuacji w związku z koronakryzysem. Samoloty nie latają, pasażerowie nie kupują biletów, a każdy dzień to milionowe straty.

Niedawno dziennikarze odkryli, że po cichu powstała nowa spółka – LOT Polish Airlines. PiS unika wyjaśnień po co ów nowa spółka jest potrzebna.

Zdaniem dziennikarzy i ekonomistów chodzi o kontrolowalną upadłość LOT-u. Przed upadkiem cały majątek byłby przeniesiony do nowej spółki, a stary LOT zostałby bez majątku i z długami.

Właścicielem LOT Polish Airlines jest należąca do Skarbu Państwa Polska Grupa Lotnicza. Natomiast jak ujawnił portal Pasażer.com LOT Polish Airlines wystąpił o AOC, czyli dokument niezbędny do prowadzenia działalności lotniczej.

Logicznym jest zatem, że spółka zamierza przejąć część lub wszystkie zadania PLL LOT. Co ciekawe – spółka zarejestrowanej miesiąc temu ma kapitał zakładowy wynoszący zaledwie 100 tys. złotych.

– Upadłość Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. powinna doprowadzić do zaspokojenia wierzycieli w jak największym stopniu. Syndyk masy upadłości sprzedałby spółkę – lub poszczególne składniki jej majątku – aby ci, którzy w ten czy inny sposób pożyczyli firmie pieniądze je odzyskali. Aby do tego doszło, spółka musi dysponować majątkiem. A z tym może być problem – wskazuje Marek Krześnicki, prawnik z portalu Bezprawnik.pl.

O możliwości kontrolowanej upadłości LOT wspominał m.in. wicepremier Jacek Sasin. Natomiast Marcin Horała, odpowiedzialny za Centralny Port Komunikacyjny, powiedział w Radiu Zet: „Być może np. część aktywów trzeba przenieść do tej spółki i w ten sposób polepszy to sytuację firmy (…) być może jakaś racjonalizacja zarządzania aktywami – to jest jeden z manewrów, które firmy stosują w trudnych czasach”.

Zdaniem mec. Krześnickiego taki pomysł narusza art. 301 kodeksu karnego.

– Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – brzmi treść artykułu.

– Daleki jestem oczywiście od sugerowania, że LOT Polish Airlines ma służyć do wyprowadzeniu aktywów z PLL LOT w celu uniknięcia ich upłynnienia w toku postępowania upadłościowego. Niemniej władze obu spółek będą musiały się mocno napracować, aby takich zarzutów uniknąć. Zarzutów, dodajmy, nie tylko opinii publicznej i związków zawodowych, ale i prokuratury – wskazuje prawnik.

Źródło: Bezprawnik