Korwin-Mikke przypomina: „Małpa jest lepszym prezydentem, niż socjalista”

Prezydent Andrzej Duda na finiszu kampanii udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych, by spotkać się z Donaldem Trumpem. Janusz Korwin-Mikke przypomniał, że jeszcze cztery lata temu dzisiejszy premier Mateusz Morawiecki krytycznie oceniał kandydata na prezydenta USA.

Prawo i Sprawiedliwość w swojej polityce zagranicznej postawiło na jednego sojusznika – z USA, zamykając sobie furtki na innych frontach.

Morawiecki, gdy jeszcze nie był premierem i mógł mówić to, co rzeczywiście uważa, a nie to, co nakazuje linia partyjna, krytycznie wypowiadał się zarówno o Trumpie, jak Hilary Clinton. „Nie chcę brzydko mówić, ale to wybór między dżumą a cholerą. Bywali już dużo lepsi kandydaci” – mówił w 2016 roku.

Do tamtej wypowiedzi wrócił prezes partii KORWiN i poseł Konfederacji, Korwin-Mikke.

„Prezydent Polski leci z wizytą do prezydenta USA. Jednocześnie w Polsce PiS stara się usunąć w cień JE Mateusza Morawieckiego, który przed wyborami w USA oceniał, że wybór między p.Hilarią Clintonową, a p.Donaldem Trumpem, to jak wybór między dżumą, a cholerą” – napisał na Facebooku.

Przypomniał również jedno ze swoich kultowych stwierdzeń, że „małpa jest lepszym prezydentem, niż socjalista”.

„Oczywiście oboje Kandydaci nie są z naszej bajki, jednak p.Premier nie miał racji. Przypominam, że małpa jest lepszym prezydentem, niż socjalista, bo socjalista zawsze na rozdrożu skręca w lewo, czyli źle – a małpa wybiera losowo, więc raz na dwa razy podejmuje decyzję słuszną. I dokładnie to jest z JE Donaldem Trumpem. Co druga Jego decyzja jest słuszna. Gdyby natomiast rządziła p.Clintonowa, to gospodarka leżałaby zadławiona, AntiFa robiłaby, co by chciała, a w ogóle to już dawno bylibyśmy po nuklearnej wojnie z Rosją… to znaczy: jedni by byli, a drugich by nie było…” – uważa Korwin-Mikke.