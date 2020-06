Lokale wyborcze obarczone restrykcjami sanitarnymi. Czy każdy zdąży zagłosować?

Wybory prezydenckie będą w tym roku wyjątkowe. Wszystko przez stan epidemii, który sprawia, że ich przebieg będzie niż zawsze. Jakie właściwie obostrzenia zostaną wprowadzone w lokalach wyborczych?

W lokalach wyborczych zmierzymy się nie tylko z podjęciem decyzji na jakiego kandydata zagłosować, ale też z wyjątkowym reżimem sanitarnym. Oczywiście będzie obowiązek noszenia maseczek, zachowania dystansu, ale też limitu osób w pomieszczeniach. Na każde 4 metry kwadratowe będzie mogła przebywać tylko jedna osoba. Ta zasada nie będzie jednak obowiązywać członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych.

Na terenie całego kraju będzie 27,231 lokali wyborczych o różnej powierzchni. Niektóre komisje tworzą je na salach gimnastycznych, gdzie przestrzeni jest na tyle dużo, żeby w jednym momencie mogło przebywać nawet kilkadziesiąt osób. W mniejszych pomierzeniach, będzie można wpuszczać dużo mniej ludzi, co oznacza, że kolejki mogą się wydłużać.

Zgodnie z zapisem ustawy lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 rano do godz. 21:00. Istotnym jest to, że jeżeli zajmiemy swoje miejsce w kolejce przed lokalem do godz. 21:00 to komisja jest zobligowana do tego, żeby umożliwić nam oddanie głosu. Co z tymi którzy się nieco spóźnią? Niestety, ale komisja będzie miała prawo nie wpuścić takich osób. Jednak zgodnie z pkt 76 uchwały PKW ws. wytycznych dla obwodowych komisji, dana komisja może m.in. zarządzić przedłużenie głosowania, jeśli uważa, że jest to uzasadnione.

To z kolei wydłuży ciszę wyborczą, która trwa do momentu zamknięcia ostatniego lokalu.

Przy wejściu do każdego lokalu będzie znajdował się płyn do dezynfekcji rąk. Członkowie komisji będą zobligowani do pracy w co najmniej 1,5 m odstępach, a stoły nie będą mogły być przykryte żadnym wchłanialnym materiałem. Kolejnym wymogiem podyktowanym przez epidemię, będzie wietrzenie lokali raz na godzinę przez co najmniej 10 min.

Dodatkowo takie przedmioty jak klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne (w tym armatura), uchwyty, włączniki światła oraz powierzchnie będą przemywane płynem do dezynfekcji.