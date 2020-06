Lokalne obostrzenia w Niemczech. W zakładzie zatrudniającym Polaków 1500 pracowników ma koronawirusa

Niemcy. W Guetersloh (Nadrenia Północna-Westfalia) zdiagnozowano koronawirusa u 1500 pracowników zakładów mięsnych. Władze podjęły decyzję o lokalnym przywróceniu obostrzeń.

Obostrzenia wracają do Niemiec, choć tylko lokalnie. Po tym jak w zakładach mięsnych w Guetersloh (Nadrenia Północna-Westfalia) aż 1500 pracowników zakaziło się koronawirusem, zamknięte zostaną bary, restauracje, baseny i wszystkie obiekty kulturalne w mieście.

Na ten moment mowa jest o siedmiu dniach tzw. „lockdownu”. Władze w Niemczech twierdzą, że lokalnych ognisk zakażeń nie można lekceważyć bo, jak powiedział szef Instytutu Roberta Kocha ds. zdrowia publicznego, Lothar Wieler, to one przyczyniają się do rozwoju epidemii.

Premierzy niemieckich krajów związkowych zgodzili się w razie potrzeby wprowadzać lokalne obostrzenia.

Wśród pracowników wspomnianego zakładu, według informacji polskiego konsula generalnego w Kolonii Jakuba Wawrzyniaka, jest prawie 1000 Polaków.

Na ten moment nie wiadomo ilu polskich pracowników zachorowało.

Źródło: money.pl