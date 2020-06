Ostatnie takie spotkanie w tej kampanii. Krzysztof Bosak z przytupem zakończył trasę po Polsce [VIDEO]

Za kandydatem Konfederacji na prezydenta ostatnie spotkanie wyborcze z sympatykami poza Warszawą. Krzysztof Bosak ostatnie dwa dni kampanii spędzi w stolicy, gdzie skupi się na aktywności medialnej. W środę po południu spotkał się z mieszkańcami Torunia.

Bosak mówił do osób zebranych na spotkaniu w Toruniu, że będąc przez 12 lat w polityce pozaparlamentarnej, zawsze wierzył w oddolne działania i trwanie przy ideałach. Miał nadzieję, że pozwoli to w końcu do parlamentu wrócić i zbudować silny ruch społeczny.

„Państwa obecność dzisiaj w Toruniu, obecność tysięcy ludzi wczoraj w Bydgoszczy, jak i wcześniej na rynku w Olsztynie, jest swego rodzaju nagrodą za ideową politykę, którą obiecało wielu polityków. Ci ideowcy, którzy wytrzymali w polityce, są dziś w Konfederacji” – stwierdził kandydat na prezydenta.

Bosak walczy o II turę

Podkreślił, że jego celem jest wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich i pokonanie Rafała Trzaskowskiego. Dodał, że niektórzy pewnie sądzą, iż maksimum, jakie może osiągnąć, to trzecie miejsce, ale — oświadczył — tylko stawiając sobie ambitne cele, można coś osiągnąć w polityce.

Bosak apelował, by w pierwszej turze zagłosowali na niego wszyscy ci, którzy mają już dość wymieniających się przy władzy PO i PiS, nie tylko ludzie o konserwatywnych poglądach, ale także osoby, które chcą normalnej, merytorycznej polityki opartej o jasne i czytelne idee: chcący niskich i prostych podatków, szanujących tradycję i mający dość jałowych sporów.

Toruń! Jest moc – tłumy ludzi na spotkaniu #Bosak2020! pic.twitter.com/2xHssHrwyJ — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) June 24, 2020

„Gdy dowiedziałem się pięć lat temu, że zwyciężył PiS, zastanawiałem się, jak przetrwam znów oglądanie tego samego, co w latach 2005-2007, czyli trwającą wiele lat serię kompromitowania poglądów, którą znaczna część społeczeństwa będzie kojarzyła ze mną. (…) Dokładnie to dzieje się na naszych oczach. Najpierw opowiadanie o wstawaniu z kolan. Później jeżdżenie za granicę i upokarzająca polityka zamiany tandemu francusko-niemieckiego, na tandem izraelsko-amerykański. To ten drugi tandem programuje w istocie naszą politykę zagraniczną. Nas się oskarża, że mamy tendencje prorosyjskie. To nieprawda. Zwracam uwagę na to, że przez naście lat swoich wypowiedzi w mediach nigdy nie wypowiedziałem się w sposób prorosyjski” – podkreślił Bosak w przemówieniu do mieszkańców Torunia.

Dodał, że w Polsce nie toczy się w ogóle debata o bardzo istotnym problemie, a mianowicie o polityce imigracyjnej. Stwierdził, że zmiana, którą proponuje Konfederacja, to przełamywanie barier milczenia, przełamywanie barier poprawności politycznej i mówienie o sprawach, których inni nie chcą poruszyć, albo uważają, że nic na tym nie skorzystają, bądź boją się wyśmiania.

„Moją ambicją zawsze było apelowanie do rozumu” – powiedział. „Nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma rzeczy, których nie moglibyśmy osiągnąć” – zakończył swoje przemówienie Bosak.

Mentzen wspiera Bosaka

Toruński lider Konfederacji dr Sławomir Mentzen mówił, że 15 lat temu do wyborów parlamentarnych szły z myślą o zwycięstwie i koalicji dwie partie — PO i PiS.

„Mówili nam wtedy, że wreszcie w Polsce będzie inaczej, że przejmą władzę od komunistów z SLD. Miało być 3 × 15, czyli podatek liniowy o takiej samej stawce — PIT, CIT i VAT. Podatki miały być upraszczane, potencjał gospodarczy uwalniany, a ludziom miało żyć się lepiej. Przez te 15 lat żadna z tych obietnic nie została spełniona. Kwota wolna od podatku dalej jest na tym samym poziomie, drugi próg podatkowych dalej jest na tym samym poziomie, VAT został podwyższony, a dodatkowo PIT i CIT skomplikowano” – mówił Mentzen.

Dodał, że te partie się od siebie nie różnią, bo trzynastą emeryturę wymyślił b. lider PO Grzegorz Schetyna, a wprowadziło ją PiS. Z kolei PiS wymyśliło 500 plus, które na każde dziecko zaproponowała PO, co później przyjęto w zgodnym głosowaniu w Sejmie.

„To jedna formacja, nad wyraz pasożytnicza, jak dwie strony jednej chorągiewki, jak Kazik zazwyczaj nalicza. Jedyną alternatywą wobec tych fatalnych rządów PO i PiS jest Konfederacja, czyli zjednoczenie środowisk wolnościowych, narodowych, konserwatywnych i tradycjonalistycznych, i jej kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak” – powiedział Mentzen.

.@SlawomirMentzen: Nasza propozycja dot. podatku Belki, nie jest po to, by miliarderzy mieli jeszcze więcej pieniędzy. Ujmujemy się za zwykłymi Polakami, którzy oszczędzają na emeryturę, na wypadek choroby czy na mieszkanie, by nie musieli płacić tego podatku!#Bosak2020 #Toruń pic.twitter.com/9ebWnl8swp — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) June 24, 2020

Nasi sympatycy to młodzież, ale także średnie pokolenie i pojedyncze osoby starsze. Rodzice z dziećmi. Osoby z emigracji. Niektórzy na te nasze spotkania jechali z bardzo daleka. Widząc tyle wiary w naszą misję trudno nie czuć ogromnej odpowiedzialności, która na nas spoczywa. pic.twitter.com/SLNAjnj7XI — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) June 24, 2020