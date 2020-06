PiS chce całkowicie rozbroić Polaków? Dziambor ponad godzinę czekał w TVP, by powiedzieć prawdę [VIDEO]

Skandaliczna sytuacja miała miejsce w programie Studio Polska na TVP Info. Poseł Konfederacji, Artur Dziambor, czekał godzinę i osiem minut, by móc zabrać głos.

„W minioną sobotę byłem w programie Studio Polska na TVP Info. Dla tych, którzy nie oglądają: to taki polski polityczny Jerry Springer, tylko postaci są prawdziwe. Na głos czekałem 1 godzinę i 8 minut, ale jak już go dostałem, pozwoliłem sobie podsumować różne bzdury, które mówili goście” – napisał na Twitterze poseł Konfederacji z kaszubskiego okręgu nr 26.

Dziambor poruszył tematy związane z bezpieczeństwem Polski. Konfederata stwierdził, że nie można opierać się na sprowadzaniu w granice państwa obcych wojsk. Polityk przyznał, że zmienił zdanie co do WOT i teraz chciałby, by terytorialsi byli jak najlepiej szkoleni.

Dodatkowo poseł wskazał na fakt, że poziom bezpieczeństwa wzrósłby, gdyby poluzowano w Polsce prawo do posiadania broni. Polityk powiedział również, że z kręgów związanych z PiS dochodzą informacje o zupełnie innych planach. Mówi się, że PiS chciałby zdelegalizować również broń czarnoprochową.