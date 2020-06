Ptaki zbudowano dopiero w XX wieku, by szpiegować ludzi. Teraz psują się od fal 5G [TEORIA SPISKOWA]

W sieci pojawiła się nowa teoria, która luźno zahacza również o temat 5G. Mianowicie… ptaki miałyby być zbudowane dopiero w XX wieku przez masonerię.

Tak właśnie. Istnieje teoria, że masoneria zbudowała ptaki w 1926 roku. Wszystko po to, by szpiegować ludzi. Filmy, na których ptaki rzekomo wariują przy antenach 5G, mają być dowodem na to, że przez fale latające roboty ulegają awarii.

W sieci są nawet zdjęcia przedstawiające konstrukcję takiego robo-ptaka:

Znalazłem bardzo legitną teorię dotyczącą na raz fałszowania historii, szpiegowania i 5G. Ile to głupot człowiek się dowie będąc w nieplanowany sposób przykutym do łóżka. pic.twitter.com/jujEOVCorK — Dominik Cwikła (@Dominik_Cwikla) June 23, 2020

Teoria ma jednak wiele luk. Już nie chodzi nawet o sam fakt, że obserwując życie drobiu zauważymy, że ptaki wykluwają się z jaj, a nie wychodzą z fabryki.

Sama data 1926 rok jest bardzo problematyczna dla fanów tej teorii. Spójrzmy bowiem na godło Polski. Zobaczymy tam orła, którego tradycja sięga dalej niż do 1926 roku.

Otwórzmy Pismo Święte. Na jego kartach odnajdziemy gołębice, kruki i wiele innych ptaków.

Oczywiście, można bronić tej tezy twierdząc, że w 1926 nastąpiło masowe pranie mózgów i dopisano ptaki do historii świata. Jest to jednak mało przekonywujące.

Już lepiej trzymać się teorii o płaskiej Ziemi, 5G powodującym koronawirusa albo o kosmitach. To prawdopodobnie też głupoty, ale łatwiej ich bronić.