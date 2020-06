Socjaliści opodatkują wszystko co się da. W Danii rząd wprowadza podatek od dwutlenku węgla

Lewicowy duński rząd wprowadza surowszy podatek od emisji dwutlenku węgla To zła informacja dla wielu mieszkających w Danii Polaków.

Koalicja rządząca, która sprawuje władzę w Danii – Socjalistyczna Partia Ludowa, Radykalna Lewica i Czerwono-Zieloni – dogadała się co do zaostrzenia podatku od dwutlenku węgla.

„Koalicja większości partii w Parlamencie Danii zgodziła się wprowadzić surowszy podatek od emisji dwutlenku węgla 📜 w celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery 🏭 Dzięki wypracowanemu porozumieniu Dania będzie mogła zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 3,4 miliona ton” – taki radosny wpis pojawił się na Facebooku Duńskiej Ambasady w Polsce.

Oznacza to, że Duńczycy będą płacić wyższe podatki, a przedstawia się to jako dobrą wiadomość. „Dania ma jeden z najbardziej ambitnych planów w zakresie zmian klimatu na świecie 🌍, W pierwszej kolejności zamierza ograniczyć emisję CO2 o 70% do 2030 r. a w 205o r. osiągnąć kompletną neutralność klimatyczną” – czytamy dalej.

Dania to malutkie państewko z czystym powietrzem, które zapewnia Duńczykom filtr w postaci okalającego ich morza. Wpływ Duńczyków na poziom zanieczyszczenia na świecie, czy w Europie jest znikomy, a ich poczynania nawet na tle EU nie mają zupełnie żadnego znaczenia.

Tak więc wyższy podatek, którym lewicowa koalicja chcę męczyć swoich obywateli to nic innego jak wyrzucanie pieniędzy w błoto w imię propagandy.