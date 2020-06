USA dozbrajają Ukrainę w pociski przeciwpancerne

Chodzi o pociski FGM-148E. To jedna z najnowszych modyfikacji przeciwpancernych rakiet Javelin. Resort obrony podał, że pociski są na Ukrainie już od 16 czerwca. Następne partie dostaw wynikających z ubiegłorocznego kontraktu mają dotrzeć na Ukrainę w latach 2021-2022.

Cały kontrakt opiewa na 36,5 mln dolarów. Ma na celu wsparcie zdolności obronnych Ukrainy. 17 czerwca ambasada USA w Kijowie przekazała, że biuro współpracy obronnej tej placówki dyplomatycznej odebrało sprzęt wojskowy o wartości ponad 60 mln dolarów, w tym pociski Javelin, który zostanie przekazany stronie ukraińskiej.

USA dostarczają pociski Javelin na Ukrainę od kwietnia 2018 roku. W październiku ubiegłego roku Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Ukrainie 150 tych pocisków za ponad 39 mln USD. Kontrakt zawarto w grudniu.

Pociski Javelin o kalibrze 127 mm należą do ciężkiego uzbrojenia. Zgodnie z porozumieniami mińskimi dotyczącego konfliktu w Donbasie, nie mogą być teoretycznie wykorzystywane w prowadzonych tam działaniach zbrojnych.

The Armed Forces of Ukraine received from the United States Javelin missiles https://t.co/WvFSl6aVE1

— US News Latest (@USNewsLatest1) June 24, 2020