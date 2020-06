Dlaczego Korwin-Mikke zagłosuje na Bosaka, a nie Żółtka? Rada dla wolnościowców

W stawce 11 kandydatów bijących się o fotel prezydenta uwagę mediów zwrócił na siebie ostatnio Stanisław Żółtek. Przy tej okazji Janusz Korwin-Mikke wytłumaczył dlaczego zagłosuje na Krzysztofa Bosaka, a nie na dawnego kolegę z UPR-u.

Janusz Korwin-Mikke przyznał, że jeden z kandydatów – Stanisław Żółtek – wręcz go imituje.

– Tak to w końcu wiceprezes partii URP. Jest absolutnie jeśli idzie o wolność… Tylko jest pytanie: czy on jest całkowicie samodzielny, czy robi to z urażonej ambicji, żeby komuś zaszkodzić? – głowi się poseł Konfederacji.

Czy wolnościowiec powinien głosować na Bosaka?

– Powinien, bo od tego zależy siła Konfederacji. Jest to jedyny realny wehikuł, na którym wolnościowcy mogą się przebić – tłumaczył Korwin-Mikke.

Dalej dodał, że granie wolnościowców przeciwko układowi sił, które utworzyły Konfederację po prostu szkodzi. – To jest oczywiście taktyczny kompromis – przyznał polityk.