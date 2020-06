Duda odzyskał „godność” w USA? Fejk, który łyknęli poplecznicy POPiS [FOTO]

W Internecie krąży zdjęcie, na którym Andrzej Duda coś podpisuje siedząc, a Donald Trump stoi. Poplecznicy zarówno PiS jak i PO stwierdzili, że to taka sama sytuacja jak ta uwieczniona na pewnym upokarzającym zdjęciu. Nic bardziej mylnego.

Internauci – szczególnie zwolennicy PiS, ale również wyborcy PO – od razu stwierdzili, że to identyczna sytuacja, jak ta uwieczniona na słynnym zdjęciu. Poprzednim razem, gdy obaj politycy podpisywali wspólną deklarację, to dla Andrzeja Dudy zabrakło miejsca przy stole. Komentatorzy życia politycznego stwierdzili, że było to upokarzające dla kogoś, kto pełni funkcję prezydenta.

Tym razem sytuacja miałaby być odwrotna. Andrzej Duda siedzi przy biurku w gabinecie owalnym i coś podpisuje, a Donald Trump siedzi za nim.

Czy obie sytuacje można ze sobą porównywać? Nie. Ustępujący polski prezydent wpisuje się na zdjęciu do pamiątkowej księgi gości. Donald Trump nie miał więc żadnego powodu, by siadać obok Dudy, ponieważ nie będzie się wpisywał do księgi pamiątkowej we własnym gabinecie.

Składanie podpisów na pamiątce a składanie podpisów na dokumencie o wadze międzynarodowej to też dwie nieprzystające do siebie rangą sytuacje.

Mimo to, zdjęcie prawdopodobnie zostanie wykorzystane propagandowo w ostatnich dniach kampanii.

Poniżej obie fotografie: