Francuskie Ariege zasypane fałszywymi banknotami

Francuski departament Ariege przy granicy z Hiszpanią został zasypany fałszywymi banknotami o nominale 50 euro. Fałszywe pieniądze wychwycił bank w mieście Pamiers. Żandarmeria z tego departamentu zamieściła 24 czerwca ostrzeżenie na swojej stronie Facebooka.

Wzywa do zachowania czujności i zaleca, by kupcy nie wahali się prosić klientów o płacenie banknotami o innych nominałach. W przypadku wątpliwości co do autentyczności pieniędzy, proszą o „zapamiętywanie o twarzy” klienta.

Później należy skontaktować się z policją. Policja przypomina też, że próby ponownego wprowadzania do obrotu fałszywek grożą sankcjami karnymi. Ponowne „rozpowszechnianie” takich banknotów to przestępstwo.

W razie znalezienia podrobionych euro należy przesłać je do Banque de France. W przypadku firm, które zainkasowały takie pieniądze istnieje możliwość odjęcia takich sum od „wyniku księgowego” i wykazanie straty finansowej spowodowanej oszustwem.

Źródło: France Bleu