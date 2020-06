Kolejne badanie wieszczy koniec Dudy. Bosak walczy o podium [SONDAŻ]

Najnowszy sondaż pokazuje, że Andrzej Duda poniesie klęskę w II turze. Za to Krzysztof Bosak ma szansę znaleźć się na podium.

Pracownia IPSOS przeprowadziła badanie poparcia w wyborach prezydenckich. Sondaż pokazuje, że kandydat PiS idzie śladem Bronisława Komorowskiego.

Według badania Andrzej Duda w I turze może liczyć na 40 proc. głosów. W drugiej turze PiS nie ma szans na przejęcie wielu wyborców i wynik Dudy rośnie do zaledwie 43 proc.

Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w I turze zgarnia 27 proc. Za to w dogrywce może liczyć na wzrost aż do 47 proc.

To sprawia, że różnica rośnie aż do 4 punktów procentowych.

W I turze trzecie miejsce zajmuje prezenter TVN Szymon Hołownia. Jego wynik to 10 proc.

Tuż za nim jest Krzysztof Bosak. Kandydat Konfederacji może liczyć na 7 proc. i jeżeli trend się utrzyma to przeoczy Hołownię.

Dalej jest prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego wynik to 5 proc.

Dalej jest już tylko Robert Biedroń z wynikiem 4 proc. i Waldemar Witkowski z 1 proc.

Niezdecydowani w I turze stanowią 4 proc. W drugiej natomiast 9 proc. to niezdecydowani i niegłosujący.

Co ciekawe, gdyby w II turze Duda walczył z Hołownią to wynik wyniósłby 44 do 49 proc.

Źródło: Rzeczpospolita