Kongres Nowej Prawicy wzmocni Konfederacje? Jasne deklaracje Bosaka i Żółtka

Czy już niedługo Konfederacja zostaje wzmocniona przez kolejne środowisko wolnościowe? Padły jasne deklaracje ze strony Krzysztofa Bosaka oraz Stanisława Żółtka na temat ewentualnej współpracy.

Krzysztof Bosak podczas jednej z konferencji prasowych zaprosił Stanisława Żółtka do dołączenia do Konfederacji. – Pan Stanisław Żółtek, podobnie jak my, prezentuje program wolnorynkowy. Podobnie jak my jest konserwatystą – mówił kandydat Konfederacji.

– Myślę, że 80-90 procent programu mamy zbieżne. W detalach się różnimy, jeśli chodzi o styl wystąpień, o artykułowaną kolejność postulatów, natomiast to są różnice kosmetyczne, moglibyśmy być w jednej formacji, być może jeszcze nasze drogi się zejdą – dodawał Bosak.

– Zapraszamy na pokład panie Stanisławie – podsumował polityk.

Także Stanisław Żółtek zadeklarował, że chce dołączyć do Konfederacji. – Im wyższy wynik osiągnę w wyborach tym pewniejsze jest, że będziemy razem współpracować bo nie uciekną od współpracy. Pan Janusz Korwin-Mikke jest najbliższym mi ideowo człowiekiem, mamy prawie identyczne poglądy – napisał podczas AMA na Wykopie Żółtek odpowiadając na pytanie o ewentualną współpracę.

– Bardzo prawdopodobne, ja tego chcę. Chcieliśmy dołączyć rok temu i była pewna niechęć, ale jeśli osiągnę dobry wynik, nasza współpraca będzie nieunikniona – odpowiedział na kolejne pytanie o dołączenie KNP do Konfederacji.