Krzysztof Bosak: Proste i niskie podatki to jest to czego potrzebują Polacy [VIDEO]

Krzysztof Bosak zgromadził w środę tłumy swoich zwolenników w Toruniu. Tam przyjmował go inny polityk konfederacji dr Sławomir Mentzen. Obaj panowie przy tej okazji postanowili poruszyć temat absurdalnego i krzywdzącego zwykłych Polaków „podatku Belki”.

– Proste i niskie podatki to jest to czego potrzebują Polacy. Proste i niskie podatki to jest to o co chcemy powalczyć – zapowiedział we wstępie Krzysztof Bosak. – Chcemy, żeby rozwój gospodarczy nie był krępowany absurdalnymi przepisami, a jednym z absurdalnych przepisów jest „podatek Belki” w swojej obecnej formie – zaczął.

Bosak powiedział, że „kliniczny” przykład tego podatku miał miejsce w tym roku, kiedy inflacja była wyższa od oprocentowania lokat oszczędności. Czyli podatek trzeba było odprowadzić od zysków rzekomych a nie faktycznych. – To przepisy zabijające oszczędności Polaków – stwierdził.

– Postuluje ustanowienie wysokiego progu kwot wolnej od „podatku Belki”. Tak żeby każdy zwykły Polak, który zbiera oszczędności na swoim koncie, buduje poduszkę finansową dla swoich potrzeb osobistych, swojej rodziny, aby nie płacił tego podatku – powiedział.

Kilka słów o „podatku Belki” powiedział też Sławomir Mentzen. – Sytuacja dotycząca podatku od dochodów kapitałowych jest paradoksalna. Nie muszą płacić wielkie fundusze inwestycyjne zamknięte, alternatywne spółki inwestycyjne, miliarderzy czy milionerzy, którzy zmieniają swoje rezydencje na zagraniczne, a muszą płacić najdrobniejsi ludzie, którzy oszczędzają swoje kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo chcą ratować swoje oszczędności przed inflacją – zaznaczył.

– My się tutaj nie ujmujemy za milionerami tylko za polskimi rodzinami, ludzi, którzy chcą oszczędzać na emeryturę, którzy chcą mieć jakieś oszczędności – podkreślił Mentzen.