Krzysztof Bosak w RMF m.in. o 500 plus. Chce zmienić ten system na prosty i uczciwy. Redystrybucja jest zła [VIDEO]

Kandydat Konfederacji na prezydenta RP udzielił wywiadu radiu RMF. Krzysztof Bosak opowiedział w nim o swojej wizji Polski i wychodzenia z kryzysu gospodarczego.

Krzysztof Bosak był przepytywany w radiu RMF o swoje plany jako ewentualnego prezydenta RP. Odnosił się również do postulatów swojego środowiska.

Pytany o los programu 500 plus, Bosak przypomniał, że to PiS sprzeciwiało się pierwszemu społecznemu programowi, który wprowadziła jego dawna formacji – czyli becikowemu. Podkreślił natomiast, że on sam jest zwolennikiem obniżania podatków zamiast odbierania pieniędzy Polakom, w celu redystrybucji.

Bosak powiedział, ze rząd nie ma swoich pieniędzy i żeby coś dać, musi najpierw to ludziom zabrać. Jego zdaniem prościej i uczciwiej jest zrobić tak jak proponuje Konfederacja, czyli przestać ludziom zabierać pieniądze w celu redystrybucji, tylko obniżyć podatki i ustanowić ulgi na dzieci w ramach polityki prorodzinnej.

Pytany o kwestie granic, Bosak przyznał, że w związku z dużym bezrobociem należy podjąć działania w celu obniżenia napływu taniej siły ze wschodu. PiS tego nie robi, a w efekcie po koronakryzysie wielu Polaków ma problem ze znalezieniem pracy przy uczciwej płacy.

Kandydat Konfederacji wskazał też, iż jest zwolennikiem wolności rodziców co do edukacji ich dzieci. Powinni mieć możliwość umieszczania dzieci w placówkach, które spełnią ich potrzeby – nawet w internatach dla nieokiełznanych.

Bosak stwierdził też, iż jest jedynym kandydatem, który byłby w stanie rozmawiać z rządem PiS, a jednocześnie trzymać go w ryzach. Przypomniał też o problemie ustawy 447, którego PiS próbuje unikać, mimo zbliżającego się raportu.

Źródło: RMF