Małgorzata Trzaskowska i Andrzej Duda ze sobą kręcą?! Żona kandydata PO-KO zdradza w sieci swoje fantazje [FOTO]

Czyżby Małgorzata Trzaskowska i Andrzej Duda byli parą? Tylko tak można zinterpretować informacje zapisane na Twitterze żony kandydata PO-KO.

Małgorzata Trzaskowska napisała o sobie na twitterowym opisie per „Pierwsza Dama”. Zapewne chodzi jej o to, że bardzo, by chciała być Pierwszą Damą i liczy na wygraną męża. Obecnie jednak taki zapis wygląda zabawnie, bo żeby pełnić taką funkcję Trzaskowska musiałaby być z Andrzejem Dudą.

Zresztą, nawet jeśli mieliby romans, to i tak trzeba by coś zrobić z Agatą Kornhauser-Dudą, obecną żoną prezydenta.

Ciekawe, czy pani Trzaskowska sama wpadła na tak genialny pomysł, czy PR-owcy męża jej poradzili taki ruch. Tylko czekać, aż swój status zaktualizuje np. Krzysztof Śmiszek.