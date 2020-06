Szczepionka na koronawirusa coraz bliżej. Andrzej Duda pogania naukowców [VIDEO]

Ustępujący prezydent, Andrzej Duda, był gościem w TVP INFO. Polityk mówił m.in. o pracach nad lekiem na koronawirusa.

– Poprosiłem o zintensyfikowanie prac naukowców nad lekiem na koronawirusa – powiedział w wywiadzie Andrzej Duda.

Mowa o szczepionce lub leku na koronawirusa. Wciąż nie wiadomo, czy przyjęcie specyfiku miałoby być obowiązkowe. Na temat panaceum Duda rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem.

Same słowa Andrzeja Dudy brzmią natomiast dość zabawnie. No, bo mamy przez to rozumieć, że przed jego apelem naukowcy się „obijali”?

W Polsce środowiskiem, które sprzeciwia się obowiązkowi szczepień jest prawicowy blok – Konfederacja. Nie oznacza to wcale, że jest to siła złożona z tzw. „antyszczepionkowców” i fanów teorii spiskowych. Zasilający Konfederację wolnościowcy wierzą jednak, że nie można nikomu wstrzykiwać jakichkolwiek substancji wbrew jego woli.