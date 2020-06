Cejrowski uderzał mocno, ale Bosak to twardy zawodnik. Zobacz jak Wojciech Cejrowski „egzaminuje” Krzysztofa Bosaka [VIDEO]

Kandydat Konfederacji na prezydenta RP Krzysztof Bosak odbył „rozmowę kwalifikacyjną” u podróżnika Wojciecha Cejrowskiego. Mocna i konkretna rozmowa na najważniejsze tematy!

– Nie jestem dziennikarzem i nie jestem obiektywny. Proszę sobie na to wziąć poprawkę. Szanuję tego pana i go lubię, nie znamy się prywatnie, nie jesteśmy na „Ty”, nie mamy żadnych konszachtów, spotkaliśmy się raz w życiu. (…) To nie jest wywiad, a rozmowa kwalifikacyjna, bo Pan chciałby podjąć za moje pieniądze – zostać prezydentem Rzeczpospolitej – powiedział na wstępie znany podróżnik Wojciech Cejrowski.

Cejrowski wyjaśnił, że nie rozmowa nie będzie cięta, a kandydat został wybrany, bo zapoznał się z jego programem.

W pierwszym pytaniu Cejrowski stwierdził, że jego zdaniem politycy nie mają kwalifikacji do rządzenia krajem. Powinni robić do przedsiębiorcy.

– Przedsiębiorcy mają bardzo duże kwalifikacje do zarządzania przedsiębiorcami, a kraj jest instytucją bardziej złożoną. (…) Działając w organizacjach społecznych, politycznych też uczymy się zarządzać. Polityka to jest specyficzny obszar zarządzania, w którym nie liczy się zysk, a realizacja długofalowych strategii – odparł Bosak.

Bosak wskazał, że dotychczas przedsiębiorcy w Polsce wchodzący do polityki skończyli w PO, Nowoczesnej itd. Bosak podkreślił też, że państwo nie powinno być organizacja nastawioną tylko na zysk.

Pytany o to, czy chciałby pozostać w Unii Europejskiej Krzysztof Bosak stwierdził, że wolałby nie, ale społeczeństwo optuje na pozostaniu w niej.

Bosak odparł, iż obecnie jest posłem zawodowym. Wcześniej zarabiał na życie pracując w organizacjach pozarządowych (np. Fundacji Republikańskiej) – czyli z pieniędzy prywatnych osób.

Dopytywany o to, czy utrzymywał go brat, Bosak zaprzeczył. Wskazał, że to plotki rozsyłany przez ośrodki bliskie PiS.

Wyjątkowe spotkanie: godzinny wywiad („rozmowa kwalifikacyjna”) z Wojciechem Cejrowskim. Bez cięć, bez wcześniejszego ustalania tematów, bez uzgadniania kiludziesięciu zadanych pytań. Jak wyszło można zobaczyć już na kanale autora na youtube! #Bosak2020🇵🇱 https://t.co/uClszMRyEI — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) June 25, 2020

Poniżej cała rozmowa Wojciecha Cejrowskiego z Krzysztofem Bosakiem.

Źródło: YouTube Wojciech Cejrowski