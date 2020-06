Kierowca autobusu, który spadł z wiaduktu w Warszawie, był 13 razy karany za wykroczenia drogowe

Dysponujemy informacjami, że kierowca autobusu, który w czwartek spadł z wiaduktu na trasie S8, był w przeszłości 13 razy karany za wykroczenia w ruchu drogowym – poinformowała w piątek po południu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr.

Jak przekazała Mirosława Chyr, mężczyzna był w okresie od listopada 2014 roku do maja 2018 roku 13 razy karany za wykroczenia w ruchu drogowym.” Były to wykroczenia dot. przekroczenia prędkości, a także nie stosowania się do znaków i sygnałów drogowych” – powiedziała Chyr.

Podała także, że z opinii toksykologicznej wynika, ze stężenie amfetaminy w organizmie Tomasza U. było wysokie. „Mamy do czynienia ze stężeniem amfetaminy w wysokości 371 nanogramów na mililitr” – wyjaśniła Chyr.

Dodała, że w związku z tym prokurator jest zobowiązany do ustalenia wszelkich okoliczności związanych z zatrudnieniem podejrzanego. „Uzyskaliśmy całość dokumentacji pracowniczej zarówno z ZDM, jak i od przewoźnika prywatnego, który zatrudniał kierowcę” – poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zapewniła jednocześnie, że prokuratura będzie tą okoliczność wnikliwie sprawdzać. (PAP)