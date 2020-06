Nowa fala #MeToo? Kobiety oskarżają youtuberów o molestowanie, Blizzard kasuje w pośpiechu postaci

Świat e-sportowców, zawodowych graczy, twórców YouTuber czy streamerów przechodzi własny skandal #MeToo. To reakcja na oskarżenia kilkunastu kobiet.

Od środy największe firmy, producenci gier w pośpiechu zaczęły wycofywać się z relacji z oskarżonymi. Np. Blizzard, twórca gry „World of Warcraft” po cichu skasował postać na cześć gracza Johna „Swifty” Pyle’ego.

Sytuacja jest o tyle szokująca, że kobiety nie udowodniły wszystkim mężczyznom molestowania, ale same oskarżenia wystarczyły, by ich kariery runęły w gruzach.

Część historii kobiet dotyczy tzw. Domu Streamerów. To m.in. tam miało dochodzić do dwuznacznych propozycji i sytuacji.

included in the allegations are Omeed Dariani, CEO of OP Group (OPG), a content creator management company. today Omeed has stepped down as CEO and over a dozen Twitch streamers and YouTubers including Dodger, CohhCarnage, Strippin, and Towelliee have now dropped OPG

Sprawą zajęły się branżowe media oraz Reddit. Niektórzy mężczyźni przyznali się do niewłaściwego zachowania, inni zaprzeczyli, jeszcze inni nie komentują zarzutów.

Uhm what?! No I did NOT! This is a VERY serious accusation! I can't believe what I read! This person is LYING & EMBELLISHING what actually happened that day! 100% Now im being bundled in w/ other ppl who did other things? This is insane! Calling me a Predator? I'm not a Predator!

— Joe Vargas (@AngryJoeShow) June 22, 2020