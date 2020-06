Powstaje film przedstawiający Jezusa jako lesbijkę. Główną rolę gra córka Michaela Jacksona

Amerykanie już wystartowali z petycją mającą zatrzymać powstawanie obrazoburczego dzieła. Poza Paris Jackson w produkcji mają pojawić się m.in. Bella Thorne i Gavin Rossdale.

Producentem widowiska jest Donovan Leitch. Twierdzi on, że produkcja będzie w zasadzie filmem muzycznym.

Na ten moment o dziele nie wiadomo wiele więcej. Być może amerykańskim chrześcijanom uda się wywrzeć presję na twórcach i zatrzymać tę profanację dzięki petycji.

Ciekawe, że dla wywołania szoku, filmowcy sięgają tylko po reinterpretacje jednej religii – chrześcijańskiej. Istnieją przecież kulty, których założyciele naprawdę mieli nietypowe zainteresowania seksualne. Np. woleli dzieci, a konkretnie młode dziewczynki.

Nikt jednak nie robi o tym filmów.

There’s a movie being made depicting Jesus as a lesbian. We cannot let the Christian faith be misrepresented.

Sign the petition to prevent the distribution of this movie.https://t.co/0YReggDk8h

— Elizabeth Fortmeyer (@eafortmeyer) June 25, 2020