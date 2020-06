To wyjątkowe odkrycie archeologiczne. W Norwegii rozpoczęli pierwsze od 100 lat wykopywanie łodzi Wikingów

„Pierwszą łopatę” wbito ziemię 26 czerwca w miejscu wykopalisk w pobliżu Halden. Wykopanie całej łodzi zajmie jednak 5 miesięcy.

Będzie to pierwsze eksploracja łodzi Wikingów od ponad 100 lat. Łódź Gjellestad została tak nazwana od miejscowości, w pobliżu której spoczywa jej wrak. To południowo-wschodnia część Królestwa Norwegii.

Władze norweskie postanowiły jak najszybciej wydobyć szczątki łodzi, która jest z złym stanie i grozi jej całkowite zniszczenie. To rzadkie odkrycie ma pomóc w poszerzeniu wiedzy na temat jej epoki.

W przeszłości w Norwegii odkryto tylko trzy statki Wikingów w dobrym stanie. Ostatnie takie wykopalisko z 1904 roku dotyczyło łodzi z Oseberga. Wszystkie trzy łodzie są obecnie wystawione w muzeum pod Oslo.

Norwegian archaeologists are hoping to start excavating the Gjellestad Viking ship soon. It will be the first full excavation of a Viking ship in Norway for more than 100 years. https://t.co/Ufoxbp11eb

