Wielka eksplozja w Iranie. Czy to broń jądrowa? [VIDEO]

Według oficjalnego komunikatu ze strony Iranu doszło do eksplozji rezerwy gazu przemysłowego. Rzecznik ministerstwa obrony, gen. Davoud Abdi poinformował, że pożar był pod kontrolą i nikt nie ucierpiał.

Wielu mieszkańców Teheranu zaczęło publikować na Twitterze nagrania i zdjęcia z eksplozji. Od razu pojawiły się spekulacje, czy aby nie doszło do wybuchu nuklearnego.

Z relacji w mediach społecznościowych wynika, że w powietrzu czuć metaliczny „posmak” i zapach, co może być spowodowane gorącym i radioaktywnym materiałem wyrzuconym w powietrze w czasie wybuchu.

Baza w Parchin, w której (lub jej pobliżu) doszło do eksplozji jest języczkiem u wagi międzynarodowych mocarstw oraz naukowców z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Iran od lat odmawia do niej dostępu. Nieoficjalnie podaje się, że to właśnie tam Iran pracuje nad bronią atomową.

W 2003 roku w Parchnin przeprowadzono testy broni jądrowej. Sześć lat temu doszło tam do innej eksplozji, która wzbudziła mnóstwo wątpliwości. Iran odmówił jednak międzynarodowym śledczym wstępu na teren bazy i wspólnego dochodzenia. Wówczas również poinformował, że doszło do eksplozji łatwopalnych materiałów.

Po eksplozji minionej nocy, spekulacje co do posiadania przez Iran broni atomowej, rozgorzeją w przestrzeni publicznej na nowo.

UPDATE 🚨 – People living on the southeast of #Tehran report a strange, metallic-like smell in the air. This may be caused by hot particles of #nuclear fuel that were thrown into the air by the explosions and fire. #Iran #Tehranexplosion #Iranexplosion #IRGC #IranNuclearDeal pic.twitter.com/Z5xuVsGLA0

— Rod Rizk (@rizk_rodrigue) June 25, 2020