Dubbing jest rasistowski. W USA biali nie mogą podkładać głosu czarnym

Po śmierci George’a Floyda Amerykanie wszędzie widzą rasizm. No, chyba, że mowa o plądrowaniu sklepów białych kapitalistów przez czarnoskórych bojówkarzy z #BlackLivesMatter. Wtedy to nie jest żadna dyskryminacja na tle rasowym, tylko „protest”.

Teraz rasizm odkryto w dubbingowaniu filmów animowanych. Konkretnie chodzi o sytuację, w której biały aktor wciela się w czarnoskórą postać.

Coraz więcej dubbingowców porzuca postacie, w które wcielali się przez lata i przeprasza za „wykorzystywanie białego przywileju”.

Mowa nie tylko o produkcjach tworzonych przez podmioty znane z poprawności politycznej. Ta „zaraza” dotknęła nawet, wyszydzającego do tej pory takie akcje, „Family Guya”.

Aktor Mike Henry, wcielający się od lat w czarnoskóego Clevelanda, napisał na Twitterze:

„Od 20 lat grałem Clevelanda w ‚Family Guyu’ i był to zaszczyt. Uwielbiam tę postać, ale osoby kolorowe powinny grać kolorowe postacie. Dlatego zrezygnuję z tej roli”.

W USA zapomniano, że aktorstwo właśnie na tym polega, że gra się kogo,ś kim się nie jest. Kto będzie dubbingował postacie w nowym Avatarze? Znajdą niebieskiego aktora?

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT

— Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020