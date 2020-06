E-sportowcy na celowniku. Najlepszy gracz świata pedofilem? Wstrząsająca afera wokół „World of Warcraft”

Josh z gildii oraz organizacji zrzeszającej zawodowych graczy i e-sportowców „Method” do niedawna uznawany był za najlepszego, a co najmniej jednego z najlepszych graczy świata. Brytyjczyk znany m.in. z grania w „World of Warcraft” był popularny dzięki takim platformom jak Twitch czy YouTube.

W ciągu ostatniego tygodnia jego kariera oraz organizacji „Method” runęła w gruzach. Mężczyzna został oskarżony przez kilka kobiet o molestowanie seksualne, gdy były niepełnoletnie.

Josh miał polować nawet na dzieci w wieku od 13 do16 lat. Kobiety zeznały, że starszy mężczyzna podrywał je, chciał nagie zdjęcia.

Jedna z Brytyjek zeznała, że gwiazdor Twitcha ją zgwałcił.

Skandal zamienił się w międzynarodową aferę, bo jak się okazało kierownictwo organizacji wiedziało o zarzutach, ale sprawę ukrywano. Josh był ich najlepszym graczem, a zbliżała się impreza związana z nowym rozszerzeniem do gry i Brytyjczyk oraz spokój był im niezbędny.

Od Method odwrócili się sponsorzy. Współpracę zerwały m.in. FanByte, Wowhead, i Corsair.

Z gildii wypisali się współpracujący z nią zawodnicy. Jeden z współpracujących z nią zawodników nie krył wściekłości – został zaproszony do relacjonowania zawodów, na które przyjechał z dziećmi, a na których był Josh.

Sprawę badała policja, ale nie znalazła wystarczającego materiału, by postawić zarzuty graczowi. To jednak nie powstrzymało wypisywania się z organizacji rzeszy jej topowych zawodników.

I've been partnered with Method for quite some time and we've been in negotiations for a contract renewal for the last few months.

All things considered, I've come to the decision to decline the offer and move on from Method and explore my options as a free agent.

— Esfand (@EsfandTV) June 25, 2020