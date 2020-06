Moneta 2 euro z wizerunkiem św. Jana Pawła II

W związku z setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły watykański Urząd Numizmatyczny wydał monetę o nominale 2 euro przedstawiającą Jana Pawła II. Monety o tym nominale upamiętniają najważniejsze rocznice.

Moneta z okazji urodzin św. Jana Pawła II została wybita w ilości 70 tys. sztuk. Może być używana w obiegu w całej strefie euro i została juz wprowadzona do obiegu.

Projekt monety wykonała rzeźbiarka Gabrelli Titotto. Przedstawia ona Jana Pawła II na tle fasady bazyliki w Wadowicach oraz domu rodzinnego. Jest także ośmioramienna gwiazda, która przedstawia Najświętszą Maryję Pannę. Pod wizerunkiem papieża znajdują się także gałązki laurowe, symbolizujące chwałę świętych.

Państwo Watykan posiada swoje euro. Co roku wybija monety o różnych nominałach: 1, 2, 5, 10, 20, 50 centów oraz 1 i 2 euro. Wybijane zostają również monety ze srebra i ze złota. Są to różne wartości jak 5, 10, 20, 50, 100 i 200 euro. Są to jednak monety tylko do celów kolekcjonerskich.

Każdego roku emitowane są również monety specjalne dla upamiętnienia szczególnych wydarzeń (np. zgromadzenie Synodu Biskupów) i monety rocznicowe przypominające o życiu papieży i świętych.

Źródło: ekai