Samobójstwo Zachodu. L’Oreal walczy z rasizmem i wycofuje z produktów nazwę „biały”, „jasny”, „rozjaśniający” etc.

Największa kosmetyczna forma świata L’Oreal wycofuje produkty, które maja w swych nazwach „biały”, „jasny”, „rozjaśniający” etc. Wszystko to w ramach walki z rasizmem.

Fala histerii i upadlania się przez zachodnie firmy nie ma końca. Wszystkie na wyścigi ogłaszają jak to walczą z realnym, ale najczęściej całkowicie wyimaginowanym rasizmem. Korzą się przepraszają byle tylko dogodzić lewakom i czarnym rasistom z BLM

Po tym jak amerykańska forma kosmetyczna Unilever ugięła się pod histerią rozpętaną w mediach społecznościowych i oznajmiła o wycofaniu z nazw i opisów produktów odniesienia do rozjaśniania skóry, teraz to samo robi francuski L’Oreal.

Rzeczniczka największej na świecie firma kosmetycznej, oznajmiła, iz z nazw produktów do wieczornej pielęgnacji skóry usunięte będą słowa odnoszące się do „bieli”, „jasności” i „rozjaśniania” etc.

Unilever i L’Oreal to najwięksi na świecie gracze na globalnym rynku kremów wybielających skórę stosowanych w wielu krajach azjatyckich, afrykańskich i karaibskich, w których jasna skóra jest często uważana za pożądaną.

Unilever znalazł się pod ostrzałem histerycznej krytyki za swój produkt” Fair & Lovely”.

Produkty L’Oreal obejmują krem ​​Garnier Skin Naturals White Complete Multi Action Fairness Cream.

Jeszcze dalej w w upokarzaniu się i uleganiu ogólnoświatowej histerii poszła firma Johnson & Johnson mówiąc, że całkowicie sprzedawać w Azji i na Bliskim Wschodzie kremy do wybielania skóry takie jak Neutrogena i Clean & Clear.