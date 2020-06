W odmętach politpoprawnego szaleństwa. Arcybiskup Cantenbury uważa, że Kościół Anglikański powinien zrewidować swój pogląd na temat „białego” Jezusa

Arcybiskup Canterbury chce, aby Kościół Anglikański zrewidował pogląd, że Jezus był biały. Zastanawia się także, czy usunąć niektóre rzeźby i posagi w budynkach kościołów, aby nikogo nie urażały

Arcybiskup Justin Welby zaprezentował swoje poglądy programie Today BBC i odniósł się m.in. do demolowania miast i obalania pomników przez rasistowskie bandy BLM i faszystów z Antify.

– Tak naprawdę nie martwię się o obalanie i rozbijanie pomników. Wiem, że jest to kontrowersyjne, ale musimy pamiętać, że niektóre z tych symboli przypominają nam wiele – mówił.

Welby zapowiedział też, że tak jak lewacki, muzułmański burmistrz Londynu Sadiq Khan, zrobi przegląd posągów, które stoją w katedrze Cantenbury i sprawdzi, czy wszystkie, które się w niej znajdują powinny tam stać.

Welby został zapytany również o to, czy należy zastanowić się nad tym jak kościół na Zachodzie przedstawia Jezusa.

– Tak, oczywiście, że tak – zapewnił gorliwie arcybiskup. – Jest to poczucie, że Bóg był biały, ale chodzicie do kościołów na świecie i nie widzicie białego Jezusa – odpowiedział Weby.

– Widzi się czarnego Jezusa, chińskiego Jezusa, Jezusa z Bliskiego Wschodu, który jest oczywiście najdokładniejszy, widzi się Jezusa z Fidżi. Jezus jest przedstawiany na wiele sposobów, tak jak istnieją kultury i poglądy.

Potem duchowny zaczął łagodzić wymowę swych słów dodając: – I nie sądzę, że wyrzucenie wszystkiego, co mieliśmy w przeszłości, jest sposobem (rozwiązania problemów – przy. red), ale myślę, że powiedzenie„ to nie taki Jezus istnieje, to nie jest ten, którego czcimy, to przypomnienie o uniwersalności Boga, który stał się w pełni człowiekiem.

Welby już wcześniej przepraszał za całą historię Kościoła Anglikańskiego. – Brakuje mi słów. Osobiście przepraszam i wstydzę się. Wstydzę się naszej historii i wstydzę się naszej porażki, naszego świadomego i nieuświadomionego rasizmu – mówił Welby na roczny przybycia do Wielkiej Brytanii pierwszych imigrantów z Karaibów.

– Mam przywilej bycia białym. Mam przywilej edukacji, przywilej bycia mężczyzną. Nie wstydzę się tych zalet, ale wstydzę się nie wiedzieć, że je mam – powiedział Welby.