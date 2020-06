„Wynocha”, „Ty pier***ony neonazistowski kawałku g***a!”, „Pier***ony nazistowski śmieciu” – usłyszał z ust grupki zadymiarzy Jack Posobiec. Dziennikarz pojawił się bowiem w pobliżu miejsca, gdzie gromadzili się „protestujący” w ramach #BlackLivesMatter lewaccy aktywiści. Bojówkarze oblali go także wodą.

Do zdarzenia doszło w parku Lincolna w Waszyngtonie, gdzie w tym samym czasie trwały „antyrasistowskie” zamieszki. Aktywiści początkowo napierali na dziennikarza, później siłą wyprowadzili go z parku, rzucając w jego stronę wyzwiska. Część napastników miała na sobie koszulki z napisem „Black Lives Matter”.

Nagrania z zajścia pojawiły się w internecie. Solidarność z konserwatywnym komentatorem wyraził m.in. Stefan Tompson. „To jest przyszłość wszystkich konserwatystów, jeśli nie staniemy przeciw temu skrajnie lewicowemu, komunistycznemu tłumowi” – napisał bloger.

I stand with my friend @JackPosobiec who was outnumbered, surrounded and abused by a group of masked thugs.

The signala could not be any clearer now – this is the future of all conservatives if we do not stand up to this far left, communist mob.pic.twitter.com/Odw8mK9eQY

— Stefan Tompson (@StefanTompson) June 27, 2020