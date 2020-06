Policja buntuje się przeciwko zakazowi przyduszania. Pierwsi funkcjonariusze z zarzutami

Po wydarzeniach w Minneapolis na terenie Stanów Zjednoczonych i w niektórych państwach Europy wprowadzono zakaz przyduszania zatrzymanych. Teraz to policja szykuje się do protestów.

Po śmierci George’a Floyda w USA i innych państwach zaczęto wprowadzać zakazy używania techniki przyduszania. Policja uważa to za błąd, bo technika ta pozwalała na obezwładnianie najbrutalniejszych i najtrudniejszych przeciwników.

W USA stosowne rozporządzenie podpisał prezydent Donald Trump. Natomiast we Francji szef MSW Bruno Le Roux.

W efekcie w USA wiele policjantów zostało zawieszonych, za to, iż mimo zakazu zastosowali podczas interwencji technikę przyduszania. W Nowym Jorku funkcjonariusz David Afanador został zatrzymany i jako pierwszy usłyszał zarzuty karne, za stosowanie niedozwolonego chwytu.

Afanador został nagrany, gdy stosował wobec czarnoskórego chwyt, opisany jako właśnie niedozwolone duszenie. Policjant twierdzi, iż jest niewinny, ale grozi mu teraz do 7 lat więzienia.

To wywołało falę oburzenia wśród policjantów na całym świecie. We Francji największy policyjny związek zawodowy skrytykował szefa MSW wprowadzenie analogicznego do amerykańskiego zakazu.

Zdaniem francuskich policjantów nie ma innych niezawodnych środków do zastąpienia tej techniki. Sprawa jest tym poważniejsza, iż we Francji zachowania wobec funkcjonariuszy są coraz brutalniejsze.

Przypomnijmy, iż we Francji zamieszki związane z ruchem Black Lives Matter są najsilniejsze w Europie. To efekt m.in. podobnych wydarzeń jak te związane z Floyd’em w USA.

Francuska policja jest oskarżana o brutalność i rasizm, którego to przejawem miała być m.in. śmierć czarnoskórego Adama Traore, uduszonego podczas zatrzymania. Zdaniem obrońców Traore zmarł w wyniku obrażeń, które doznał stawiając opór policji.

Źródło: Rzeczpospolita / ABC News