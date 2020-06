POTĘŻNY Polak skarcił „Ruskich”. Śmiecili w polskim lesie [WIDEO]

Na portalu społecznościowym olbrzymią popularnością cieszy się film zarejestrowany w Polsce. Nagranie udostępniła użytkowniczka z Turcji.

Na filmie widać jak jadące przez las samochody zatrzymują się w korku. W pewnym momencie z auta o wschodnich (rosyjskich, białoruskich lub ukraińskich – nie widać wyraźnie) tablicach rejestracyjnych wylatują puste opakowania po fast foodzie.

To nie spodobało się jadącemu za nimi kierowcy tira. Mężczyzna wyszedł z auta i podszedł do Ruskich.

Wziął ich śmieci i cisnął przez okno do środka ich samochodu. Następnie kazał im zabierać resztę swoich śmieci z polskiego lasu.

Zajście rejestrowała kamera z tira oraz drugi zbulwersowany Polak.

The Polish driver explained to the Ukrainian neighbors that in Poland it is forbidden to litter

