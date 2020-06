Rosjanie prowokują Amerykanów. Przybyło „incydentów” w powietrzu [FOTO]

Zareagowała jednostka kontroli powietrznej Stanów Zjednoczonych i Kanady – Norad. Myśliwce F-22 „przechwyciły cztery rosyjskie samoloty zwiadowcze Tu-142 wchodzące do strefy obrony powietrznej Alaski 27 czerwca” – czytamy w oświadczeniu Norad w oświadczeniu.

Rosyjskie samoloty Tu-142 zbliżyły się do 65 mil morskich (120 km), nadlatując od południowych Aleutów.

To już czwarty taki incydent w czerwcu w pobliżu Alaski. Podobne incydenty miały miejsce w ostatnim czasie także nad Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym.

North American Aerospace Defense Command (NORAD) powstał 12 maja 1958. Celem jednostki jest kontrola przestrzeni powietrznej i kosmicznej nad Ameryką Północną.

US fighter jets intercept four Russian military aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone, NORAD said in a statement https://t.co/fj3pCQ8tFh

— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 27, 2020