Trzaskowski wzywa Dudę na pojedynek. „58 proc. Polaków chce zmiany”

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wezwał Andrzeja Dudę na debatę przed II turą prezydencką. Ta odbędzie się 12 lipca.

Według wyników exit poll Andrzej Duda zdobył 41,8 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 30,4 proc. Oznacza to, że kandydat PiS zdobył mniej lub tyle samo głosów, co jego partia w wyborach parlamentarnych.

W swoim przemówieniu Andrzej Duda zaapelował o poparcie go w II turze przez wyborców PSL i Konfederacji. Duda przekonywał, że to właśnie on jest odpowiedzią na ich potrzeby.

Natomiast Rafał Trzaskowski podziękował wszystkim głosującym i wskazał, że ponad 58 proc. Polaków chce zmiany. Prezydent Warszawy liczy, że to właśnie chcący przemian w Polsce oddadzą na niego głos w II turze.

Trzaskowski wezwał też Dudę do debaty przed II turą wyborów. Debata taka miałaby być prawdziwą wymianą poglądów.

– Wybieramy między przyszłością a przeszłością. Pomiędzy uczciwością a tymi, którzy chcą się na państwie uwłaszczyć. Pomiędzy prawdą a tymi, którą chcą się opierać na manipulacji. O tym są te wybory. I co najważniejsze: zadecydujecie, czy będziecie mieli silnego prezydenta, który będzie patrzył władzy na ręce, czy prezydenta, który niestety nawet nie szanuje swojego podpisu – powiedział Trzaskowski.

Źródło: Onet