Wiesz w jakich wyborach bierzesz udział? Przypominamy jakie funkcje pełni prezydent

Jakie funkcje pełni prezydent RP? Pytanie z pozoru proste, a może nastręczyć problemów wielu wyborcom, którzy dziś pójdą wybrać głowę państwa.

Wybory prezydenckie cieszą się największą frekwencją spośród wszystkich organizowanych w Polsce elekcji. Tymczasem polska Konstytucja daje prezydentowi dość małe uprawnienia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej „jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych:

1. ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat,

2. mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych,

3. przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych”.

Jednak polityki zagranicznej prezydent nie prowadzi sam, tylko „współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem”.

Często słyszymy też, że prezydent „jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Tak, ale w czasie pokoju „sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej”.

Ważniejsze uprawnienia prezydenta to prawo łaski i prawo do nadawania obywatelstwa. Prezydent ma też prawo do inicjatywy ustawodawczej i wetowania ustaw, jednak i one na niewiele się zdają, gdyż ich powodzenie jest zależne od głosowań Sejmu.

Oczywiście, nie jest tak, że urząd prezydenta RP jest nieważny. Jest bardzo ważny i sam autorytet głowy państwa to wartość dodana dla środowiska z którego się wywodzi. Nie żyjemy jednak w USA i warto wiedzieć o tym, że w Polsce dużo więcej od prezydenta może zrobić dowolny minister lub premier.