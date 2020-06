Amerykańskie F-22 przechwyciły trzy rosyjskie samoloty w pobliżu Alaski [VIDEO]

Rosyjskie maszyny nie naruszyły przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych bądź Kanady. Według NORAD to dziesiąty taki incydent w pobliżu Alaski w tym roku. Rzecznik NORAD, kapitan Cameron Hillier, powiedział, że samoloty F-22, które przechwyciły rosyjskie Tu-142, wystartowały z bazy Elmendorf na Alasce.

Z kolei rosyjska agencja ITAR-TASS podkreśliła, że tamtejszy resort obrony informował o lotach siedmiu rosyjskich samolotów Tu-142 nad Morzem Barentsa, Morzem Norweskim, a także nad północnym Oceanem Spokojnym. Dalej ministerstwo potwierdziło, że w trakcie trwającego 11 godzin kursu rosyjskie maszyny były w niektórych momentach eskortowane przez amerykańskie F-22 i norweskie F-16.

Amerykanie poinformowali o czterech przechwyconych samolotach, a Rosjanie o trzech. Według nich pozostałe cztery miały wykonywać lot nad północnym Pacyfikiem.

NORAD podał, że Tu-142 nie przekroczyły granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie zaznaczył, że to 10 w tym roku incydent w pobliżu Alaski.

#RuAF #RusNavy #Tu142

3 Tu-142 ASW aircraft conducted an 11 hr flight over the #Barents & Norwegian Seas. #NorwayAF #F_16's responded. Another 4 x Tu-142's escorted by #MiG_31's conducted a patrol over the Northern #Pacific. US #F_22's escorted them when they approached Alaska pic.twitter.com/gyaUt9Smjv

— Tony (@Cyberspec1) June 27, 2020