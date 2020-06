Sławomir Mentzen komentuje wynik wyborów: „Przed nami czas ciężkiej pracy. Mamy szansę dać Polakom wolność, własność i sprawiedliwość”

Polityk Konfederacji, dr Sławomir Mentzen skomentował wyniki wyborów prezydenckich. Według prawnika i ekonomisty Krzysztof Bosak osiągnął bardzo dobry wynik, który rokuje na przyszłość.

„Gratuluję świetnego wyniku Krzysztofowi Bosakowi! Dzięki jego bardzo ciężkiej pracy, dzięki wielkiemu zaangażowaniu jego sztabu, dzięki wszystkim działaczom i sympatykom środowisk tworzących Konfederację, udało się pobić wynik z wyborów parlamentarnych. Co więcej, jest to najlepszy wynik w historii środowisk tworzących Konfederację! I to niezależnie czy liczymy wynik w procentach (7,4%), czy też patrzymy na liczbę głosów – ponad 1,3 mln” – napisał na Facebooku Mentzen.

Projekt zakończony sukcesem

Oznacza to, że projekt polityczny który stworzyliśmy półtora roku temu zakończył się wbrew wielu krytykom niezaprzeczalnym sukcesem. Bardzo wam wszystkim dziękuję za wasze głosy na Krzysztofa Bosaka i na Konfederację!

To była ciężka, trwająca wiele miesięcy i bardzo nietypowa kampania wyborcza. Na początku nikt nie dawał Bosakowi szans na czwarte miejsce. W sondażach wyżej od niego byli Władysław Kosiniak-Kamysz i Robert Biedroń. Tymczasem Krzysztof Bosak dostał więcej głosów niż oni obaj razem wzięci! Wyprzedzili nas jedynie kandydaci POPiS i efemeryczny Szymon Hołownia.

Konfederacja stałym elementem krajobrazu polskiej polityki

Konfederacja stała się stałym elementem krajobrazu polskiej polityki. Patrząc na wyniki Biedronia i Kosiniaka-Kamysza widać, że mamy szansę stać się wkrótce trzecią siłą polityczną w Polsce. Wynik Krzysztofa Bosaka jest olbrzymim sukcesem nie tylko jego, ale też całego naszego środowiska. Półtora roku temu byliśmy traktowani jak plankton, byliśmy daleko poza głównym nurtem polityki, wróżono nam, że nie zbierzemy podpisów w wyborach do Europarlamentu, potem, że się rozpadniemy, że nie dostaniemy się do Sejmu, potem znowu mieliśmy się rozpaść.

A my na przekór wszystkim nie tylko się nie rozpadliśmy, ale stale rośniemy w siłę, co widać po każdych kolejnych wyborach i coraz lepszych wynikach.

Teraz przed nami trzy lata bez wyborów. To będzie czas ciężkiej pracy. Musimy przygotować się na wybory samorządowe i parlamentarne w 2023 roku. Do tego czasu prawa wyborcze uzyskają kolejne roczniki młodych ludzi, wśród których mamy ponad 20% poparcia.

Jeżeli nie spoczniemy na laurach, jeżeli damy z siebie wszystko, krok po kroku, wybory po wyborach, mamy szansę dać Polakom wolność, własność i sprawiedliwość, mamy szansę zbudować dumną i bogatą Polskę. Mam wielką nadzieję, że wszyscy nam w tym pomożecie!

Według najnowszych danych z PKW, wynik Krzysztofa Bosaka jest nieco niższy od wcześniej prognozowanego. Kandydat Konfederacji zajął czwarte miejsce, zbierając ponad 1,3 mln głosów, co przełożyło się na 6,75 proc. poparcia. Brakuje jeszcze 63 protokołów z komisji wyborczych, by podać pełne oficjalne wyniki wyborów prezydenckich.