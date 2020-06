Cel PiS: przekupić jak najwięcej wyborców! Marszałek Elżbieta Witek ściągnie posłów z wakacji! Będzie specjalne posiedzenie Sejmu jeszcze przed II turą

„Fakt” donosi, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek postanowiła pomóc Andrzejowi Dudzie wygrać wybory i jeszcze przed II turą zwoła dodatkowe posiedzenie. Po co? Według tabloidu PiS będzie chciał jak zwykle przekupić wyborców. Tym razem, zapowiadanym od tygodni bonem turystycznym.

„Chodzi o to, by zdążyć uchwalić bon turystyczny, czyli dodatkowe 500 zł na dziecko – na wakacje spędzone w kraju. To jedna z przedwyborczych obietnic Andrzeja Dudy. Prezydencki projekt ustawy już został uchwalony przez Sejm, teraz ma się nim zająć Senat. I jak wynika z porządku najbliższego posiedzenia, senatorowie już od środy mają nad nim debatować. Możliwe, że bon zostanie uchwalony jeszcze w tym tygodniu” – podaje Fakt.pl.

Problem polega na tym, że senatorowie chcą wprowadzić do programu poprawki, a jeśli tak będzie to dokument wróci do Sejmu. Z kolei najbliższe obrady zaplanowano na 22 lipca czyli już po II turze wyborów.

PiS jednak nie przepuści okazji, żeby przekupić wyborców, za ich własne pieniądze. Według „Faktu” marszałek Sejmu Elżbieta Witek zamierza ściągnąć posłów z wakacji, kiedy tylko bon zostanie przyjęty przez Senat. Dzięki temu Polacy dostaną bon przed II turą wyborów.

Jednak to może się PiSowi nie opłacić i głosów na Andrzeja Dudę nie przybędzie. Tych, których można przekupić, PiS już dawno przekupiło, a wolnorynkowi wyborcy Krzysztofa Bosaka i Konfederacji, są nieczuli na takie błyskotki. Wręcz przeciwnie – kolejne rozdawnictwo zrabowanych przez rząd pieniędzy może tylko zniechęcić rozumiejących zasady ekonomii wyborców.