HIT! Poseł PO upomina się o polityków Konfederacji w TVP Info. „Siła, która dziś ma 3-cie miejsce” [VIDEO]

Najbliższe dwa tygodnie dostarczą nam zapewne wiele podobnych, przezabawnych sytuacji. Poseł Koalicji Obywatelskiej z ramienia PO, Konrad Frysztak, upominał się w programie „Minęła 20” o zapraszanie do TVP Info przedstawicieli Konfederacji.

Polityk Koalicji Obywatelskiej zaczął od tego, że TVP Info jest obecnie telewizją jednej partii, a w czasie obecnej kampanii to właściwie telewizją jednego kandydata. Prowadzący program Adrian Klarenbach odparł, że przecież poseł jest zaproszony i może mówić to, co mu się podoba.

W tym momencie doszło do niespodziewanej sytuacji. – Bardzo chciałbym zapytać, gdzie – skoro jest to telewizja publiczna, telewizja wszystkich Polaków – to gdzie jest dziś przedstawiciel Konfederacji, 11-osobowego koła, siły która dziś ma 3-cie miejsce – pytał poseł Frysztak.

Z niewiadomych powodów po tym pytaniu prowadzący Adrian Klarenbach wpadł w ekstazę. „Dziennikarz” bronił się, że jest pięć kamerek, więc miejsca dla przedstawiciela Konfederacji zabrakło. Polityk PO szybko zauważył, że znalazło się za to miejsce dla dwóch przedstawicieli PiS.

Na to Klarenbach chciał dać politykowi PO zadanie. – Pan powtarza za mną. Czołem Wielkiej Polsce – kpił dziennikarz TVP Info. – Dzisiaj mamy taką sytuację, że jest dwoje posłów PiS, PSL, Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego nie zapraszacie Konfederacji? – pytał Frysztak.