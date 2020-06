Mamy 30 lat, żeby go powstrzymać. Hołownia zakłada ruch „Polska 2050”

– Ze wspaniałego poruszenia, które złożyło się na kampanię prezydencką powstanie ruch społeczny i obywatelski w formie stowarzyszenia o nazwie „Polska 2050” – zapowiedział we wtorek kandydat na prezydenta w niedzielnych wyborach Szymon Hołownia. Bardzo dobrze, że data realizacji zawarta w nazwie jest tak odległa – wielu z nas na szczęście nie dożyje tego czasu, a pozostali mają czas żeby tego płaczka zatrzymać.

„Z tego wspaniałego poruszenia, które złożyło się na tę kampanię (prezydencką) powstanie teraz ruch społeczny, ruch obywatelski, który przyjmie formę stowarzyszenia i nazwę +Polska 2050” – zapowiedział Hołownia.

Podkreślił, że nazwa mówi o wszystkim, co chce robić. Jak dodał, nazwa „Polska 2050” wskazuje, że jest to czas mniej więcej jednego pokolenia. To dobrze, że pan Hołownia daje Polakom tyle czasu na zabezpieczenie się przed jego pomysłami.

Miejmy nadzieję, że zdążymy się zabezpieczyć do 2050 roku i zbudować do tego czasu konserwatywne i wolnorynkowe państwo.

Hołownia w niedzielnych wyborach prezydenckich uzyskał 13,87 proc. i zajął trzecie miejsce. (PAP)