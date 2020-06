Spurek wieszczy kolejną pandemię i postuluje przymusowy weganizm

Wybrana z list Wiosny Biedronia europoseł Sylwia Spurek wieszczy na Twitterze kolejną pandemię. Jej zdaniem uratować świat może tylko weganizm. Rafał Ziemkiewicz celnie skomentował wpis eurodeputowanej.

Sylwia Spurek szuka wszelkich okazji, by propagować przymusowy weganizm. Niedawno przekonywała, że „czas uzmysłowić sobie, że to, co jemy jest sprawą polityczną„. Podkreślała też, że skala używania antybiotyków w hodowli zwierząt jest zbyt duża, by spokojnie jeść mięso. Zamiast jednak dążyć do podniesienia jakości mięsa, Spurek uparcie podąża drogą wiodącą do wprowadzenia zakazu spożywania go.

„W Chinach wykryto nowy szczep wirusa świńskiej grypy, który ma potencjał do wywołania kolejnej pandemii. To kolejny dowód na to, że rezygnacja ze spożywania mięsa i koniec zabijania zwierząt to konieczność, a nie kaprys. Czas w końcu wyciągnąć wnioski” – grzmiała na Twitterze Spurek.

W powszechnej świadomości utrwalany jest niesłuszny obraz, że mleko to samo zdrowie. Ponadto niewielu zwraca uwagę na etyczność przemysłu mleczarskiego i jego koszty środowiskowe. Czas to zmienić i uzmysłowić sobie, że to, co jemy, jest sprawą polityczną.https://t.co/FDShgKJ1du — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) June 26, 2020

Internauci jednak nie mieli litości w komentarzach. „Jedynym wnioskiem jaki można z tych bzdur wyciągnąć, to jest konieczność wybicia wszystkich zwierząt, jakie żyją na tej planecie” – czytamy.

„Żeby zniszczyć wirusa trzeba wyrżnąć wszystkie świnie. Nie ma zmiłuj” – skomentował jeden z użytkowników.

„Historyczna konieczność. Hm… Skąd my to znamy? #neomarksizm #neobolszewia” – zauważył inny.

„Dlaczego Pani tak nienawidzi zwierząt? Gdyby ludzie zrezygnowali z mięsa, zniknęłyby ze świata całe gatunki! Co Pani złego uczyniły krowy, świnie, kury, że domaga się Pani ich unicestwienia? Sądzi Pani, że świnie i krowy żyłyby sobie w parkach narodowych niczym żubry?” – zastanawiał się jeden z użytkowników.

„Jeśli przestaniemy oddychać to nie będzie zakażeń Covidem” – czytamy.

Do wpisu zadeklarowanej obrończyni krów odniósł się także Rafał Ziemkiewicz. – „Wg tej samej logiki ebola to dowód, że trzeba eksterminować Afrykanów a HIV – homoseksualistów” – skwitował publicysta.

Wg tej samej logiki ebola to dowód, że trzeba eksterminować Afrykanów a HIV – homoseksualistów https://t.co/2X1jbJGyKl — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) June 30, 2020

