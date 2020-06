Umizgi Trzaskowskiego do wyborców Bosaka i Konfederacji

Kiedy stratował na prezydenta stolicy chciał delegalizować ONR, wspierał zakaz Marszu Niepodległości, jego uczestników nazywał faszystami. Nic dziwnego, że Rafał Ziemkiewicz pisze: „Rafała Trzaskowskiego zachwycającego się Marszem Niepodległości i trzymającego kciuki za ONR najbardziej chciałbym dziś zobaczyć”.

Na razie tylko mamy poniższy fotomontaż, ale pożyjemy, to może i Trzaskowski obejmie nawet np. patronat nad Marszem Niepodległości. Skoro „Paryż wart jest Mszy”, to tylko czekać aż prezydent Warszawy w kampanii o dodatkowe głosy posunie się i do takiej akcji:

Trzaskowski i Rabiej w ONR. https://t.co/MBYJIDy4qs — Marek (@Marekdinozaur) June 29, 2020

Liczby są dość bezlitosne – same elektoraty Szymona Hołowni i kandydata Lewicy Biedronia, choćby i wsparte połową głosujących na lidera PSL, nie wystarczą do pokonania Dudy. #Trzaskowski po prostu nie ma innego wyjścia, jak zwracać się do wszystkich https://t.co/h0V53RdOzc — Krytyka Polityczna (@krytyka) June 30, 2020

Na razie już poseł KO zwrócił uwagę na brak przedstawiciela Konfederacji w „Minęła 20” w TVP Info. Trochę późno, ale postęp jest. W internecie zaroiło się za to od żartów:

Że sztabu @trzaskowski_ poszedł maił do Sorosa czy na wiecach wyborczych Rafau może występować w koszulce ONR. — don krawatto (@damiankrawczyk8) June 30, 2020

Rafał Trzaskowski od dziecka wspierał Ruch Narodowy

Gdy mama pisała donosy to on szeptem powtarzał :

" Raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę ‼️ "

w 2000 r zapisał się do tajnego oddziału ONR Gazeta Wyborcza 💪#TakByło#WyboryPrezydenckie2020 — CzerwonePotworki (@CzerwonePotwork) June 30, 2020

Także po drugiej stronie sceny politycznej:

Taki kolorowy będzie marsz Niepodległości! Rabiej i Biedroń pójdą jako obstawa marszu. Chłopaki z ONR w tęczowych kamizelkach! pic.twitter.com/X8u6NBfAX9 — Łukasz Adamczyk (@Tangir_Luk) June 29, 2020

Rok 2020 Roman Giertych, twórca Młodzieży Wszechpolskiej, emisariuszem obozu demokratycznego, ratującym Polskę przed PiSem wspólnie z Bosakiem, Braunem, Kają Godek i Korwinem Mikke. A facet, w kierunku którego Wszechpolacy rzucali kamienie dostaje 2,9%. — Agata🌹🕊️ (@Tulilam) June 28, 2020

Przypomnijmy, że stanowisko Konfederacji w sprawie II tury jest jasne. Polacy swój rozum mają i zagłosują zgodnie z własnym sumieniem.